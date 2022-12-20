Жалобы на просроченные продукты помогут оформить по горячей линии в Ростовской области

Звонки будут принимать до 30 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам просроченных товаров в магазинах. Звонки от жителей региона будут принимать до 30 декабря, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

- Специалисты ответят на вопросы о качестве, безопасности, условиях хранения и сроках годности продуктов. Расскажут о требованиях к маркировке и помогут оформить претензии в адрес продавца, - пояснили в ведомстве.

Обращаться можно сразу по нескольким телефонам управления, а также в единый консультационный центр Роспотребнадзора. Все номера телефонов будут указаны ниже.

Также проконсультироваться можно будет в отделе надзора за питанием населения, который находится в Ростове-на-Дону на 18-й Линии, 7а. Прием обычно ведут с девяти утра до шести вечера. В пятницу укороченный рабочий день. Перерыв делают с 13 до 14 часов.

АЛЛО!

Телефоны горячей линии управления Роспотребнадзора по Ростовской области: (863) 263-66-38, (863) 251-23-77, (863) 253-48-90

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43

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