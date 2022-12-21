В Ростове нашли живой пропавшую 21-летнюю девушку

Пропавшую удалось найти спустя пять дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону нашли живой без вести пропавшую 21-летнюю девушку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Девушка вышла из дома 17 декабря. После чего перестала выходить на связь с родственниками. Близкие не смогли найти ее самостоятельно и обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Пропавшую удалось найти спустя пять дней.

Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

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(Подробности)