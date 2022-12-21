В Ростовской области мошенники развели мужчину на три миллиона рублей

Мужчина обратился в полицию
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителя Ростовской области аферисты развели на три миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 51-летнему мужчине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Аферист сообщил мужчине, что с его счета пытаются списать деньги. Для этого ему необходимо оформить кредиты и перевести их на безопасный счет. Мужчина выполнил все условия и перевел больше трех миллионов на счет мошенников. Когда он осознал, что его обманули, то обратился в полицию.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
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