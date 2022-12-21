В Ростове из-за распространения гриппа и ОРВИ развернули еще 80 провизорных коек

Для ростовчан продлили работу кабинетов неотложной медицинской помощи Фото: Ксения Высотина

В Ростове-на-Дону из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ дополнительно развернули 80 провизорных коек в больницах № 4 и 7. Кроме того, для стабилизации ситуации ввели ряд санитарных мер, сообщил 21 декабря в Telegram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Допуск посетителей к пациентам в больницах города в настоящее время ограничен. Продлена работа кабинетов неотложной медицинской помощи. По будням людей принимают с 8 до 23 часов, на выходных - с 8 до 21 часа, - добавил Алексей Логвиненко.

Глава администрации рассказал также, что в медучреждениях постоянно следят за наличием масок, дезинфекционных средств, контролируют температурный режим.

- Кроме того, профилактику проводят в каждом образовательном учреждении. На входе организована термометрия. Закрытых школ, детских садов нет. Соблюдать санитарные меры рекомендовано на предприятиях общественного питания и в транспорте, - отметил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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