С завтрашнего дня будет ограничен въезд большегрузов в Ростов-на-Дону Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уже завтра, с 22 декабря, в Ростовской области введут ограничительные меры в сфере транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Делаем это, опираясь на полномочия, которые своим указом от 19 октября дал регионам глава государства, - пояснил Василий Голубев.

Так, ожидаются следующие нововведения:

- Запретят использовать беспилотники. Исключение сделают только для ряда государственных ведомств.

- Ограничат выезд из Ростовской области через Весело-Вознесенский пункт пропуска для грузовиков с грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Эти условия не коснутся спецтранспорта, а также машин, следующих в Крым и задействованных в восстановлении новых субъектов России. В том числе сложностей с проездом не должны испытывать водители, перевозящие грузы для создания фортификационных сооружений и решения задач СВО.

- Ограничат въезд большегрузов в Ростов-на-Дону. В данном случае речь идет о транспорте грузоподъемностью свыше 12 тонн. Уточним, запрет не коснется машин, конечным пунктом прибытия которых будет донская столица.

- По большегрузам ограничения вводятся, чтобы убрать их транзит через загруженные дороги Ростова, а также чтобы перенаправить потоки, идущие сейчас через Весело-Вознесенку на другие автомобильные пункты пропуска - Матвеево-Курган и Куйбышево. Рассчитываю, что ГИБДД отработает слаженно, четко отрегулировав транспортные потоки, - добавил Василий Голубев.

Напомним, ранее в медучреждениях Дона ввели ограничения по гриппу и ОРВИ. Теперь в больницах, а также в любых других местах массового скопления людей рекомендуют носить маски. Также запретили посещать пациентов в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году собираются начать реконструкцию Пушкинской набережной Таганрога

Проект благоустройства территории в 3,5 га уже разработали (подробности)