Жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова пожаловались на «ужасный запах»

Специалисты Минприроды уже выезжали с проверкой после жалоб ростовчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова пожаловались в социальных сетях на сильный неприятный запах. В одних местах, по словам людей, он был всегда, а в других появился некоторое время назад.

Пользователи сети заявили, что чувствуют запахи «псины», «тухлых яиц» и «канализации», а иногда и все вместе. Было сделано немало предположений о причинах распространения «скверного душка», но к единому мнению никто так и не пришел. Например, батайчане в городском паблике заявили, что может быть виновато одно из производств.

В пресс-службе Минприроды региона журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что официальный запрос с жалобой в ведомство поступал только из Кировского района донской столицы. После этого на место выезжали с проверкой. Специалисты обошли Театральный проспект, Красноармейскую и Седова, но никакого запаха не зафиксировали.

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