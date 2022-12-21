В Батайске на улице Производственной выгорела шиномонтажка

Пламя тушили 8 человек, было задействовано 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 21 декабря в Батайске потушили пожар в шиномонтажном помещении площадью 100 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

По данным экстренной службы, информация о возгорании на улице Производственной поступила около 10:57, локализовали горение в 11:15, а еще через 4 минуты после этого все потушили.

Есть ли пострадавшие и повредил ли огонь автомобили, в МЧС не уточнили. Известно, что на месте происшествия с пламенем боролись 8 человек, было задействовано 2 единицы техники.

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