С 24 декабря из Ростова-на-Дону в Таганрог запустят новогодние паровозные туры

Туры в Таганрог порадуют детей и их родителей Фото: Иван МАКЕЕВ

На ближайших выходных в Ростовской области запустят паровозные туры из Ростова-на-Дону в Таганрог. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Для пассажиров подготовили ретропоезд с пятью вагонами. Он будет курсировать 24 и 25 декабря, а также 4, 5 и 8 января. Отправляться с пригородного вокзала донской столицы состав должен в 9:32, прибытие в приморский город планируют на 11:43. В обратном направлении участников акции повезут в 16:30, прибытие в Ростов - в 18:30.

Как уточнили в АО «СКППК», еще перед поездкой пассажиров встретят забавные Снеговики. Кроме того, во время путешествия дети смогут построить ледяной замок вместе со Снежной Королевой, а со Снегурочкой вспомнить популярные новогодние песенки.

В самом приморском городе посетителей будет ждать Дедушка Мороз. Там же все желающие побывают в театре или музее. После этого для гостей проведут автобусную экскурсию и довезут обратно домой на ретропоезде. Билеты на паровозные туры уже должны продавать в кассах ж/д вокзалов.

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