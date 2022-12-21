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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 20:17

Жителю Ростовской области грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Предварительно, мужчина был пьян за рулем и не справился с управлением
Ангелина СКИБА
Обвинительное заключение уже утвердили, теперь дело рассмотрит суд

Обвинительное заключение уже утвердили, теперь дело рассмотрит суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 31-летнего мужчину будут судить за смертельное ДТП. Обвинительное заключение по делу уже утвердили, сообщает 21 декабря пресс-служба донской прокуратуры.

По данным ведомства, в апреле 2022 года водитель Mercedes-Benz на трассе в Родионово-Несветайском районе не справился с управлением. После этого его машина вылетела на обочину и опрокинулась. В этой аварии погибла одна из пассажирок, вторая получила тяжкий вред здоровью. Предварительно, владелец иномарки был пьян за рулем.

Добавим, дело в отношении задержанного завели по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Подозреваемому грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

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