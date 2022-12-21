Водитель УАЗа насмерть сбил пешехода на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск

Владелец УАЗа сбил пешехода во время обгона попутного грузовика. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Вечером 21 декабря в Семикаракорском районе на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск водитель УАЗа насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

- Под машину попал 37-летний мужчина, который шел по краю дороги во встречном направлении к транспорту, - уточнили в ведомстве.

Предварительно выяснилось, что 33-летний мужчина, который управлял УАЗом, наехал на человека во время обгона «КамАЗа». Сейчас в деталях и причинах происшествия разбираются правоохранители.

Сотрудники Госавтоинспекции просят донских водителей быть предельно осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД. Кроме того, лучше не выполнять непродуманные маневры на проезжей части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителю Ростовской области грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Предварительно, мужчина был пьян за рулем и не справился с управлением (подробности)