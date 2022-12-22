На участке трассы Ростов – Таганрог временно приостановят движение

водителям стоит заранее продумать маршрут и соблюдать безопасную скорость Фото: Иван МАКЕЕВ

На участке трассы Ростов-на-Дону – Таганрог временно ограничат проезд транспорта. Об этом сообщили ФКУ Упрдор "Москва – Волгоград".

22 декабря с 10:00 до 18:00 транспорт пустят по одной полосе в реверсивном режиме. Проезд автомобилей будут регулировать сотрудники ГИБДД.

Отметим, что водителям стоит заранее продумать маршрут и соблюдать безопасную скорость и расстояние, чтобы не попасть в ДТП.

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(Подробности)