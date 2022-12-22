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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:59

На участке трассы Ростов – Таганрог временно приостановят движение

Водителям стоит заранее продумать свой маршрут
Лейла МИРИШОВА
водителям стоит заранее продумать маршрут и соблюдать безопасную скорость

водителям стоит заранее продумать маршрут и соблюдать безопасную скорость

Фото: Иван МАКЕЕВ

На участке трассы Ростов-на-Дону – Таганрог временно ограничат проезд транспорта. Об этом сообщили ФКУ Упрдор "Москва – Волгоград".

22 декабря с 10:00 до 18:00 транспорт пустят по одной полосе в реверсивном режиме. Проезд автомобилей будут регулировать сотрудники ГИБДД.

Отметим, что водителям стоит заранее продумать маршрут и соблюдать безопасную скорость и расстояние, чтобы не попасть в ДТП.

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