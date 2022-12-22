Ростовчанам объяснили, что делать, если не успели купить подарок на Новый год

Даже если подарок под елочку заранее не куплен, можно найти выход. Фото: Артем ЛЕНЦ

Как сделать новогодний подарок в последний момент, когда уже нет времени на походы по магазинам, ростовчанам рассказала психолог Гузель Сафина. В интервью NEWS.ru она объяснила, что в таком случае сертификат маркетплейса или магазина окажется уместным.

- Можно подарить купон на впечатления: мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству или полет на воздушном шаре. Если вы знаете, что человек интересуется инвестициями, вы можете подарить ему ценные бумаги и даже завести для него криптокошелек с деньгами, - приводит пример психолог. - Хороший вариант для тех, кто увлечен самообразованием — онлайн-курсы.

По мнению специалиста, можно также подарить сертификат на массаж или в спа-салон, билеты в театр или кино.

- Если обязательно хотите вручить подарок материальный, честно скажите, что подарок вручите потом. А если кто-то застал вас подарком врасплох, и прямо сейчас нечем ответить, признайтесь, что не были готовы, - советует психолог. - Не стоит врать, что подарок забыли дома, чтобы не ставить себя в нелепую ситуацию.

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