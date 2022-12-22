Ростовский спасатель Наумов объяснил, как отличить учебную сирену от настоящей

Тренировка систем оповещения в Ростовской области проводилась в начале ноября. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В управлении ГО и ЧС Ростова-на-Дону объяснили, как отличить сирену при учениях от той, что звучит при реальной угрозе. Об этом рассказал заместитель начальника ведомства Александр Наумов в эфире «Авторадио».

По словам Наумова, жителей всегда предупреждают о тренировке по запуску систем оповещения. Сообщения об учениях публикуются в СМИ, на сайтах администрации и гордумы.

— Что касается реальной угрозы. Услышав сирену, необходимо включить один из приемников теле- и радиовещания и прослушать текст сообщения. В нем будет доведена информация о том, что случилось и какие действия должен выполнить гражданин, — прокомментировал замначальника управления.

Напомним, тренировка систем оповещения в Ростовской области проводилась в начале ноября. Однако некоторые жители позже сообщили, что не слышали звуки сирен.

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