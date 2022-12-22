Льготники Ростовской области в 2023 году начнут пользоваться особой транспортной картой

Сейчас «умными» валидаторами оборудованы 1804 машины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

3 тысячи «умных терминалов» установят в общественном транспорте Ростовской области в ближайшее время. Эту работу уже ведут в Ростове-на-Дону, в городах Миллерово, Чертково, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Донецке и Сальске. Об этом рассказали во время совещания в донском правительстве.

- Перед нами стоит задача до 1 мая 2023 года обеспечить возможность использования социальных карт. Все мероприятия по установке валидаторов нужно завершить в апреле, так как у перевозчиков должно быть время для тестирования системы, - отметил заместитель губернатора Ростовской области - министр транспорта Владимир Окунев.

Сейчас в регионе по регулярным маршрутам курсируют 4536 автобусов, 144 троллейбуса и 125 трамваев. 71% подвижного состава уже оборудовали техникой для безналичной оплаты проезда, при этом «умные терминалы» есть пока только в 1804 машинах.

Напомним, новые валидаторы будут принимать транспортные карты. К слову, по электронной транспортной карте с 1 мая 2023 года пассажиры-льготники смогут ездить на всех видах общественного транспорта, включая городскую электричку. При этом люди смогут выбрать форму поддержки - бесплатный проезд или денежную компенсацию.

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