В Ростовской области подтвердили приговор банде за липовые реакторы на 60 млн рублей

Троих мошенников отправили в тюрьму, также был наложен арест на их имущество Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области апелляционная инстанция оставила в силе приговор банде, которая нажилась на липовых кавитационных реакторах. Об этом 22 декабря рассказали в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

Как пояснили в ведомстве, трое преступников организовали поставки за рубеж «высокотехнологичного оборудования». Технику продвигали как дорогую аппаратуру для повышения энергоэффективности топлива и мазута. Однако на деле все обстояло совсем иначе.

В США и Латвию отправляли простые наборы из деталей стоимостью не более 3 тысяч рублей, при этом возмещение НДС в России требовали как за настоящие товары. Аферисты с помощью своей серой схемы с 2014 по 2015 годы обманули государство на сумму более 60 млн рублей.

Добавим, в июле 2022 года в первой инстанции - Кировском районном суде Ростова-на-Дону - участников группы признали виновными в мошенничестве. Организатор получил 3 года и 6 месяцев тюрьмы, остальные двое его подельников - 3,3 года и 3 года заключения соответственно. Кроме того, на имущество задержанных наложили арест, общая сумма которого составила 37,6 млн рублей.

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