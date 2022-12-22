Жительница Ростовской области хотела купить в интернете щенка, но вместо этого потеряла все свои сбережения

Потерпевшая написала заявление в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Азове, местная жительница стала жертвой телефонного мошенника, рассказали в донском главке. По данным ведомства, женщина заказала в интернет-магазине щенка и даже перевела за него деньги.

Через время ей позвонили на мобильный. Собеседник сказал, что работает в интернет-магазине, и уточнил – не совершала ли азовчанка онлайн-покупок.

Женщина рассказала, что заказала щенка. На что незнакомец ответил, что есть трудности с документами на животное и, чтобы ускорить доставку питомца, необходимо совершить ряд действий, а именно – продиктовать цифры, которые придут в сообщении. Что, собственно, потерпевшая и сделала. Уже через мгновение со счета женщины списались все ее накопления – 172 тысячи рублей.

Только тогда она поняла, что стала жертвой афериста. Потерпевшая написала заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» , - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если подозреваемого поймают, а суд признает вину, злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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