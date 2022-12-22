В Ростовской области молочное предприятие поймали на «нелогичном объеме сырья»

Молока оказалось на 624 кг больше, чем завезенного сырья Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области перерабатывающее молочное предприятие поймали на использовании «нелогичного объема сырья». Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, в документах значилось, что от поставщика было получено 300 кг сырья. Однако из этого количества непонятным образом сделали 924 кг обезжиренного пастеризованного молока.

- Это превысило возможные итоговые объемы продукции на 624 кг. Такой подход к работе мешает прослеживаемости и считается нарушением, - пояснили в Россельхознадзоре.

После обнаруженных ошибок специалисту, который занимался оформлением ветеринарных документов, выписали предупреждение. Предостережение также направили в адрес организации, непосредственно руководителям.

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