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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 18:17

В Ростовской области молочное предприятие поймали на «нелогичном объеме сырья»

После обнаруженных ошибок были выписаны предостережения
Ангелина СКИБА
Молока оказалось на 624 кг больше, чем завезенного сырья

Молока оказалось на 624 кг больше, чем завезенного сырья

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области перерабатывающее молочное предприятие поймали на использовании «нелогичного объема сырья». Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, в документах значилось, что от поставщика было получено 300 кг сырья. Однако из этого количества непонятным образом сделали 924 кг обезжиренного пастеризованного молока.

- Это превысило возможные итоговые объемы продукции на 624 кг. Такой подход к работе мешает прослеживаемости и считается нарушением, - пояснили в Россельхознадзоре.

После обнаруженных ошибок специалисту, который занимался оформлением ветеринарных документов, выписали предупреждение. Предостережение также направили в адрес организации, непосредственно руководителям.

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