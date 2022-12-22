В Сальске владелица Chevrolet Aveo сбила на «зебре» 10-ленего мальчика

Предварительно, ребенок выбежал на дорогу, когда горел красный свет. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Вечером 22 декабря в Сальске 32-летняя владелица Chevrolet Aveo сбила на «зебре» 10-летнего мальчика. После этого ребенку потребовалась медицинская помощь, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Автоинспекторы предварительно установили, что школьник «выбежал на дорогу из-за проезжающего автомобиля на красный свет». Несчастный случай произошел около 17:20 на улице Суворова.

Сейчас детали случившегося выясняют также сотрудники полиции. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем, особенно вблизи переходов. Пешеходы при этом также должны всегда помнить и строго соблюдать элементарные правила безопасности.

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Сейчас в деталях и причинах происшествия разбираются правоохранители (подробности)