В Неклиновском районе откроют отремонтированный ДК

Работы велись с 2018 по 2022 год. Фото: правительство РО

В селе Христофоровка, Неклиновского района после ремонта откроют Дом культуры. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Здание было построено в 1950-х в стиле советского классицизма. В 90-х годах предприятие, которому оно принадлежало, приостановило работу, а здание ДК продали частному лицу. В аварийном состоянии здание приобрела местная администрация. Ремонт проводился за счет местного бюджета. Работы велись с 2018 по 2022 год. За это время подрядчики отремонтировали кровлю, заменили окна и двери ДК, а также приборы системы отопления и газоснабжения.Также в здание обустроили новой мебелью. Все работы обошлись в 22 млн рублей.

- В 2022 году учреждение культуры прошло конкурсный отбор на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в рамках которого приобретены кресла для зрительного зала и одежда сцены на сумму 1,8 млн рублей из средств федерального бюджета, - поделился первый замгубернатора Игорь Гуськов.

ДК станет культурным центром не только для села Христофоровка, но и для хуторов Боцманово, Доловка, Русская Слободка, Веселый и Ерасный Десант.

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