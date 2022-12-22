В Ростове начались слушания по делу об аксайских рынках

Территория бывших аксайских рынков все еще пустует. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове в Пролетарском районном суде начались слушания по делу об аксайских рынках. На скамье подсудимых оказались более десяти человек, среди которых бывший глава Аксайского района. По данным агентства правовой и судебной информации, их обвиняют в мошенничестве, легализации преступных доходов, превышении должностных полномочий, организации или участии в преступном сообществе, незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, в апреле 2021 года силовики провели массовые обыски на четырех аксайских рынках «Атлант», «Алмаз», «Овощной», «Классик». Посетителей перестали пускать на торговые площадки — по всей территории выставили бетонные блоки. Позже сотрудникам павильонов вручили листовки, в которых говорилось, что их деятельность будет прекращена.

Обыски на рынках прошли в конце апреля 2021 года. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Позже был задержан бывший глава Аксайского района. По версии следствия, он входил в преступную группу, зарабатывавшую на незаконном предпринимательстве. Членов ОПГ обвинили в том, что они захватили муниципальные земли и создали здесь рынки. Организатором ОПГ считают одного из крупных предпринимателей области. Он и еще несколько фигурантов также были задержаны.

Отметим, владельцам павильонов на закрытых аксайских рынках предложили переехать на четыре площадки. В хуторе Ленина в Аксайском районе был открыт распределительный центр, в Батайске и Азовском районе — комплекс «Южный», в Койсуге в Азовском районе — «Донской базар». По данным прокуратуры, здесь начали работать больше тысячи хозяйствующих субъектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что сейчас с делом о закрытых аксайских рынках под Ростовом и что будет на их месте

Завершилось расследование громкого дела о создании незаконных рынков в Аксайском районе. (Подробности)

Что изменилось на аксайских рынках за месяц после рейдов: суды продолжаются, убытки растут

После проверок без работы остались сотни предпринимателей. Рассказываем, как изменилась ситуация с аксайскими рынками за месяц. (Подробности)