Так выглядел рынок спустя год после запрета его деятельности. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В апреле 2020 на четырех рынках в Аксайском районе прошли массовые рейды силовиков. Работу торговых павильонов признали незаконной и запретили. Позже было возбуждено уголовное дело о крупной ОПГ. По версии правоохранителей, ее участники когда-то незаконно захватили муниципальные земли района и организовали на них рынки. Закрытые аксайские рынки были снесены, одна часть бизнеса переехала, другая закрылась.

Рассказываем, как продвигается дело об аксайских рынках, как будут использовать их территории и что предложили предпринимателям, которые много лет здесь работали.

ПОЧЕМУ РЫНКИ ЗАКРЫЛИ?

После жалоб предпринимателей в Генеральную прокуратуру обратился депутат Госдумы Николай Коломейцев. На его запрос ведомство отправило развернутый ответ, который и обнародовал народный избранник.

В прокуратуре пояснили, что четыре рынка были размещены на землях, которые ранее незаконно выбыли из муниципального фонда. Они открылись без разрешительных документов, а работали с нарушениями. В связи с этим правоохранители подали в суд иски о запрете деятельности рынков, которые были удовлетворены.

— Работа торгового комплекса прекращена, участки изымаются в пользу муниципалитета, принимаются меры к демонтажу возведенных конструкций, — говорится в документе.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Напомним, после рейдов на аксайских рынках был задержан тогдашний глава Аксайского района. По версии следствия, он входил в преступную группу, которая зарабатывала миллионы на незаконном предпринимательстве. Правоохранители считают, что члены группы захватили муниципальные земли стоимостью 426 млн рублей и создали здесь рынки.

Организатором ОПГ считают крупного предпринимателя. Его и еще нескольких человек, которые могут быть причастны к делу, задержали — одних арестовали, других поместили под домашний арест.

Как сообщили в Генпрокуратуре, расследование дела завершено. Его фигурантами стали 17 человек. Их обвиняют в мошенничестве, легализации преступных доходов, участии в преступном сообществе, злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы дела переданы им для ознакомления.

ЧТО БУДЕТ НА УЧАСТКАХ?

Владельцам павильонов, которые остались без работы, предложили переехать на четыре площадки. По данным прокуратуры, здесь развернули торговлю больше тысячи хозяйствующих субъектов. Вместе с органами власти ведомство рассматривает возможности использования освободившихся территорий под рынками.

— Прорабатываются перспективы использования ранее занимаемых торговым комплексом земель для развития соответствующей инфраструктуры и жилой застройки.

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