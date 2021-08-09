Бывший глава Аксайского района останется под арестом еще на два месяца

В Ростове продлили арест Виталию Борзенко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области продлили арест бывшему главе Аксайского района Виталию Борзенко. Такое решение было принято в понедельник, 9 августа, Ленинским районным судом донской столицы. Вместе с Борзенко под стражей останутся сын Карима Бабаева и Иван Ситько. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- С 2000 по 2021 год члены преступной организации под руководством Бабаева организовали незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в более 236 млн рублей, – говорится в тексте сообщения.

Напомним, Виталий Борзенко являлся главой Аксайского района более 26 лет. В настоящее время он является одним из фигурантов дела об участии в ОПГ. Иван Ситько занимал должность директора местного рынка. Среди задержанных также два сына предпринимателя Карима Бабаева, а сам он находится в бегах.

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СМИ: из-за дела Виталия Борзенко в бега подался бизнесмен Карим Бабаев.

По предварительным данным, его считают организатором ОПГ.