Каждый десятый ростовчанин удачно приобрел электронику в 2022 году

Для 7% опрошенных полезной стала покупка одежды и обуви. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчане рассказали о самых удачных покупках в 2022 году. Опрос проводили сотрудники сервиса SuperJob.

Каждый десятый ростовчанин считает лучшей покупкой электронной девайс. Для 7% опрошенных полезной стала покупка одежды и обуви. По 6% респондентов убеждены, что лучшая покупка - это турпутевка и бытовая техника. Приобретением мебели, курсов обучения, недвижимости и деликатесов остались довольны 3% ростовчан. По 2% респондентов радуются покупке автомобиля и товаров для спорта и активного образа жизни.

Среди других полезных приобретений опрошенные указывали телевизоры, детские товары, книги, ценные бумаги, домашних животных, драгоценности и другое. Каждый четвертый не смог выбрать удачную покупку в 2022 году.

Отметим, что мужчины чаще женщин называли лучшими приобретениями 2022 года электронные устройства, бытовую технику и спорттовары. Женщины же чаще радовались выгодной покупке путевок и мебели.

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