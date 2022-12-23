Утром 23 декабря в Ростове на улице Таганрогской растянулась внушительная пробка

Около 7 утра в районе Стрелковой произошло ДТП Фото: Сергей ГАПОН

Утром 23 декабря в Ростове-на-Дону на улице Таганрогской растянулась внушительная пробка. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», машины все еще стоят в обоих направлениях на отдельных участках проезжей части.

Так, по состоянию на 9 часов, затор можно наблюдать от Стрелковой до Малиновского и от Центральной до Малиновского. Протяженность пробки на этом отрезке пути - около 4 км.

Загруженный участок также отмечали от Гагринской примерно до магазина «Пятерочка». Кроме того, на карте указали, что около 7 утра в районе Стрелковой произошло ДТП, после которого были частично перекрыты средний и правый ряд.

Добавим, сейчас дорожная обстановка в городе оценивается в 5 баллов. Несмотря на туман, сложностей с проездом почти нет. Привычные утренние пробки собрались на Красноармейской, Стачки, Варфоломеева и Вавилова.

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