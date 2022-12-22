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НовостиОбщество22 декабря 2022 15:36

20-километровая пробка растянулась на трассе Ростов - Таганрог 22 декабря

Сложности появились из-за дорожных работ на проезжей части
Ангелина СКИБА
Машины сейчас не могут свободно проехать в обе стороны. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Машины сейчас не могут свободно проехать в обе стороны. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Сегодня, 22 декабря, в Ростовской области на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог образовался крупный транспортный затор. Машины сейчас не могут свободно проехать в обе стороны.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», общая протяженность пробки составляет около 24 км. По одной стороне дороги сложности с проездом наблюдаются от Синявского до Мержаново, на другой стороне - от Вареновки до Мержаново. Свободным движение становится около населенных пунктов Вареновка и Недвиговка.

Напомним, сегодня пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Волгоград» предупреждала о вводе реверсивного движения на время ремонтных работ. Дорожники должны выполнить задачи до вечера 22 декабря. Водителей попросили быть очень осторожными на этом участке дороги.

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