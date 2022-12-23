Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 6:45

В Ростовской области водителей просят быть осторожными на дорогах из-за тумана

Проявлять внимательность на проезжей части нужно и пешеходам
Ангелина СКИБА
Сколько продержится дымка, сказать сложно

Сколько продержится дымка, сказать сложно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 23 декабря местами Ростовскую область накрыл туман. Из-за этого природного явления ухудшилась видимость на дорогах, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными за рулем, напоминают сотрудники Госавтоинспекции.

- Держите безопасную дистанцию, снижайте скорость и следите за боковым интервалом. Не забывайте включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары, - рекомендуют автоинспекторы.

Проявлять осторожность на дорогах следует и пешеходам. Переходить проезжую часть нужно только в разрешенных для этого местах. Нельзя неожиданно выбегать на дорогу, все действия должны быть предсказуемы для водителей.

Напомним, о туманной погоде жителей Дона ранее предупреждали синоптики и спасатели. Сколько продержится дымка, сказать сложно. Температура воздуха днем в среднем должна установиться в районе от 0 до +5 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23 декабря в Ростовской области прогнозируют до +5 градусов, будет облачно

Ночью столбики термометров понизятся до -4, при прояснениях до -8 градусов (подробности)