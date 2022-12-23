В Ростовской области водителей просят быть осторожными на дорогах из-за тумана

Сколько продержится дымка, сказать сложно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 23 декабря местами Ростовскую область накрыл туман. Из-за этого природного явления ухудшилась видимость на дорогах, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными за рулем, напоминают сотрудники Госавтоинспекции.

- Держите безопасную дистанцию, снижайте скорость и следите за боковым интервалом. Не забывайте включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары, - рекомендуют автоинспекторы.

Проявлять осторожность на дорогах следует и пешеходам. Переходить проезжую часть нужно только в разрешенных для этого местах. Нельзя неожиданно выбегать на дорогу, все действия должны быть предсказуемы для водителей.

Напомним, о туманной погоде жителей Дона ранее предупреждали синоптики и спасатели. Сколько продержится дымка, сказать сложно. Температура воздуха днем в среднем должна установиться в районе от 0 до +5 градусов.

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