24 декабря в зоопарке Ростова откроют елку и резиденцию Деда Мороза

Посетителей зоопарка ждут конкурсы, хороводы и мастер-классы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 декабря в зоопарке Ростова-на-Дону состоится открытие елки и резиденции Деда Мороза. Начало праздника в 12 часов.

- Вас ждут Дед Мороз, Снегурочка, конкурсы, хороводы, мастер-классы, горячий чай и заряд новогоднего настроения, - говорится в объявлении пресс-службы зоосада.

Кроме того, маленькие посетители смогут сфотографироваться с зимним волшебником и получить подарок. Добавим, акцию проведут на открытом воздухе, поэтому перед участием в ней следует утеплиться.

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