Власти Ростова-на-Дону опубликовали программу новогодних мероприятий

После новогодней ночи состоится традиционный забег «Побегай 1 января» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стала известна программа мероприятий, которые проведут в Ростове-на-Дону перед Новым годом и во время праздничных каникул. Подробное расписание 23 декабря распространили в сети городские власти.

Для жителей и гостей донской столицы подготовили спектакли, акции, занимательные мастер-классы и рождественские сценки, в основном развлечения рассчитаны на детей.

Так, например, с 24 декабря во Дворце культуры «Роствертол» все желающие смогут увидеть постановку «Огненный король в снежном королевстве», а в ДК на станции «Ростов-Главный» представят спектакль «Там, где рождается сказка».

С 27 по 29 декабря в парке «Дружба» будет работать резиденция Деда Мороза. Там же в последующие дни января проведут мастер-класс «Разукрасим нашу елку», а также программы «Путешествие в праздник» и «Рождественские истории». Отметим, подобные активности организуют и в других городских парках.

После новогодней ночи состоится традиционный забег «Побегай 1 января». Он начнется в 10 утра около досугового центра имени Горького. Участники преодолеют дистанцию по главной аллее парка, улице Пушкинской, Соколова, Чехова, Кировскому, Крепостному, Театральному. Заключительной точкой маршрута станет ДГПБ.

Со 2 по 8 января всех любителей астрономии и космической тематики будут ждать в городской обсерватории. Там проведут лекции «Путешествие во Вселенной» и «Жемчужины зимнего неба». Это далеко не все праздничные мероприятия, напомним, подробный список можно найти на сайте администрации Ростова-на-Дону.

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