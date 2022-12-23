В Ростове-на-Дону водитель на иномарке Honda Pilot врезался в опору ЛЭП

Несчастный случай произошел рано утром на улице Таганрогской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Рано утром 23 декабря в Ростове-на-Дону на улице Таганрогской в ДТП пострадал 39-летний водитель Honda Pilot. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Предварительно, около 6 часов владелец иномарки спешил в сторону Малиновского и в какой-то момент не справился с управлением. После этого авто продолжило движение и врезалось в опору ЛЭП.

Судя по фото с места происшествия, транспорт в итоге получил довольно внушительные повреждения: оказалась полностью смята левая передняя дверь, погнулась крыша, треснуло лобовое стекло.

Сейчас детали и причины случившегося проясняют сотрудники полиции. Водителей просят быть внимательными за рулем, лучше не превышать скорость. Нельзя совершать резкие и необдуманные маневры на дороге.

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