Бойцы ФСБ задержали в Ростовской области украинского наводчика РСЗО HIMARS

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области задержали украинского наводчика реактивной системы залпового огня HIMARS. Информацию об этом сегодня, 23 декабря, опубликовали на сайте ФСБ России.

- Задержанный имеет двойное гражданство. Известно, что он передал данные о дислокации российских военных, а также сведения о передвижениях военной техники. В результате по указанным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS, - говорится в сообщении ведомства.

Также на Дону поймали жителя Волгограда, который собирался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России. Во время ареста оперативники нашли у мужчины анкету и заявление на заключение контракта, а также мобильные телефоны для связи с абонентами на территории Украины.

- В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена в форме шпионажа», «Государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства», «Шпионаж». Нарушителей закона отправили под стражу, ведется следствие, - добавили в ФСБ России.

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