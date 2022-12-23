На выходных в Таганроге ожидается мокрый снег с дождем

Ветер ожидается исключительно восточный Фото: Евгения ГУСЕВА

На выходных - 24 и 25 декабря - в Таганроге будет преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Однако ночью в воскресенье возможен мокрый снег с дождем, предупреждают в Гидрометцентре Ростовской области.

По прогнозу, дневная температура воздуха в приморском городе в ближайшие два дня может подняться до +1-2 градусов, иногда до +4. В темное время суток обещают от -2 до 0 градусов.

Ветер ожидается исключительно восточный, не выше 4 метров в секунду. Давление составит 760-762 мм ртутного столба.

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