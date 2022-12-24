24 декабря в Ростовской области будет облачно, возможны дожди и мокрый снег

В первой половине дня местами будет туман
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сегодня, 24 декабря, в Ростовской области будет облачно с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр предупреждают в региональном управлении МЧС.
- Утром и днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и в первой половине дня местами будут туман и гололедица на дорогах, - сообщает экстренное ведомство.
Температура воздуха днем составит сегодня от 0 до +5 градусов, по югу и востоку прогнозируют до +8. Ветер ожидается южный и юго-восточный 5-10 м/с.
Добавим, в Ростове-на-Дону первый выходной должен быть без осадков. Днем обещают в районе +2-4 градусов.
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