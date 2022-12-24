Сотрудники Минприроды выяснили причину неприятного запаха в Ростове, Батайске и Азове

Ранее эксперты Минприроды выезжали с проверкой в донскую столицу
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Ростовской области выяснили источник резкого неприятного запаха, на который ранее пожаловались жители региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Дона.
- Предварительная причина - переработка продуктов биологического происхождения. Предположительно, запах появился из-за деятельности завода в поселке Мокрый Батай, - пояснили в ведомстве.
Информацию о возможном нарушении сотрудники надзорного ведомства уже передали в управление Роспотребнадзора. Руководству донского предприятия объявили предупреждение.
Напомним, до этого, после сообщений в сети, эксперты Минприроды выезжали с проверкой в донскую столицу. Тогда источник проблемы обнаружить не удалось.
- 21 декабря появились сообщения о запахе в центре Ростова. Обследовали Кировский и Ленинский районы, откуда поступило наибольшее количество жалоб, но источников выбросов загрязняющих веществ не нашли, - рассказали в Минприроды.
Жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова сообщают в сети о запахах «псины», «тухлых яиц» и «канализации», а «иногда и всего вместе». Батайчане из Авиагородка заявили, что не могут открыть окна, так как запах сразу же попадает в квартиры и «невозможно нормально дышать».
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