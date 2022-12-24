Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 декабря 2022 6:17

Сотрудники Минприроды выяснили причину неприятного запаха в Ростове, Батайске и Азове

Предварительно, скверный душок появился после переработки продуктов биологического происхождения
Ангелина СКИБА
Ранее эксперты Минприроды выезжали с проверкой в донскую столицу

Ранее эксперты Минприроды выезжали с проверкой в донскую столицу

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области выяснили источник резкого неприятного запаха, на который ранее пожаловались жители региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Дона.

- Предварительная причина - переработка продуктов биологического происхождения. Предположительно, запах появился из-за деятельности завода в поселке Мокрый Батай, - пояснили в ведомстве.

Информацию о возможном нарушении сотрудники надзорного ведомства уже передали в управление Роспотребнадзора. Руководству донского предприятия объявили предупреждение.

Напомним, до этого, после сообщений в сети, эксперты Минприроды выезжали с проверкой в донскую столицу. Тогда источник проблемы обнаружить не удалось.

- 21 декабря появились сообщения о запахе в центре Ростова. Обследовали Кировский и Ленинский районы, откуда поступило наибольшее количество жалоб, но источников выбросов загрязняющих веществ не нашли, - рассказали в Минприроды.

Жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова сообщают в сети о запахах «псины», «тухлых яиц» и «канализации», а «иногда и всего вместе». Батайчане из Авиагородка заявили, что не могут открыть окна, так как запах сразу же попадает в квартиры и «невозможно нормально дышать».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области выяснили источник неприятного запаха, который беспокоит людей

Проверку провели сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Дона (подробности)