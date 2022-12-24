В МЧС Ростовской области рекомендовали обойтись без фейерверков на Новый год

Пиротехнику могут ограничить только в рамках действия особого пожароопасного режима Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителям Ростовской области не запрещали запускать фейерверки на Новый год, однако на этот раз лучше вовсе обойтись без пиротехники. Такую рекомендацию озвучил на пресс-конференции и.о. начальника ГУ МЧС России по региона Владимир Завер.

- Мы уже не приграничная территория, но с целью исполнения указа федеральных властей рекомендуется органам местного самоуправления и органам власти находиться в режиме тишины, - отметил Владимир Завер.

Представитель экстренного ведомства подчеркнул, что сотрудники МЧС полностью готовы к работе в праздничные дни.

Напомним, ранее донские власти сообщили, что не могут напрямую запретить салюты, фейерверки и другую пиротехнику, потому что в указе президента России подобных полномочий не прописано.

- Механизм ограничения может быть реализован в рамках дополнительных требований пожарной безопасности на период действия особого пожароопасного режима. Такой режим может устанавливаться в отдельных муниципалитетах и не требует принятия решения правительством Ростовской области, - отметили в правительстве региона.

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