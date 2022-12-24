Водитель «ВАЗа» погиб в серьезном ДТП с «КамАЗом» на трассе в Ростовской области

Авария произошла на трассе Таганрог - Покровское. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в серьезном ДТП погиб 61-летний водитель отечественной легковушки. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла вечером 23 декабря на трассе Таганрог - Покровское. Предварительно, владелец автомобиля «ВАЗ-21150» во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом».

Судя по фото с места происшествия, легковой транспорт получил внушительные повреждения - машину, можно сказать, полностью смяло. Спастись водителю было практически невозможно.

- Мужчина, который управлял «ВАЗом», получил травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в УГИБДД.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей проявлять осторожность за рулем и не совершать необдуманных маневров на дороге.

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Сейчас в деталях случившегося разбираются сотрудники полиции (подробности)