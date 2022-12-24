В Ростовской области 18-летний водитель сбил насмерть пешехода, а потом попал в ДТП

На трассе столкнулись «ВАЗ-211440» и Volkswagen Jetta. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области после ДТП на трассе погиб пешеход, водители двух автомобилей получили травмы. Это произошло вечером 23 декабря, сообщают сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по региону.

Предварительно, на автодороге Новочеркасск - Багаевская 18-летний водитель «ВАЗ-211440» сбил 34-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

После этого молодой человек, по неизвестной причине, вывел свое авто на встречную полосу и сразу же столкнулся с иномаркой Volkswagen Jetta под управлением 30-летнего мужчины.

- В итоге пострадавший пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, оба водителя получили телесные повреждения, - рассказали в УГИБДД.

Сейчас в деталях случившегося разбираются сотрудники полиции. Жителей Дона просят быть предельно внимательными на дорогах. Нельзя отвлекаться в пути и совершать резкие необдуманные маневры.

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Сейчас детали случившегося выясняют правоохранители (подробности)