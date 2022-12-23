Авария с участием трех иномарок произошла в Ростове, есть пострадавший

Столкнулись Hyundai Sonata, Kia Rio и Mercedes. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Утром 23 декабря в Ростове на Таганрогской произошло ДТП с участием трех иномарок. В аварии пострадал один человек, его на скорой увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Как уточнили в ведомстве, машины столкнулись около 6:50. Предварительно, 40-летний мужчина за рулем Hyundai Sonata не справился с управлением, оказался на встречной полосе и врезался в Kia Rio. Второе авто после этого отлетело во встречный Mercedes.

Известно, что травмы получил 44-летний пассажир Hyundai Sonata. Сейчас детали случившегося выясняют правоохранители.

Добавим, сегодня же утром на Таганрогской произошла еще одна авария - водитель на иномарке Honda Pilot врезался в опору ЛЭП. Судя по фото с места происшествия, транспорт получил внушительные повреждения: оказалась полностью смята левая передняя дверь, погнулась крыша, треснуло лобовое стекло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утром 23 декабря в Ростове на улице Таганрогской растянулась внушительная пробка

Сейчас 4-километровый затор можно наблюдать на участке от Стартовой до Центральной (подробности)