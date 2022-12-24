В Ростовской области умер 72-летний охотник, которого на морозе сутки согревали преданные собаки

До прибытия помощи мужчину защищали лайка и русская гончая Фото: Борис КОКУРИН

В Ростовской области скончался 72-летний охотник, которого после инсульта сутки на морозе согревали собаки. Информацию о гибели мужчины 24 декабря журналистам «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, речь идет о жителе Миллеровского района. Утром 21 декабря он уехал на охоту в Сулинское лесничество, но домой так и не вернулся. Родственники сразу же забили тревогу и попросили о помощи. После этого к поискам подключились сотрудники полиции, спасатели и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Мужчину обнаружили только на следующий день в районе поселка Долотинка. Он был еще жив благодаря своим питомцам - лайка и русская гончая не отходили от хозяина и согревали его все время.

- Животные не подпускали к пострадавшему даже людей. Голодных собак пришлось задобрить хлебом, и тогда они запрыгнули греться в служебную "Ниву". Только после этого удалось подойти к мужчине, - рассказал наш источник.

Известно, что пострадавшего с места происшествия на вертолете доставили в Миллеровскую ЦРБ. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но в итоге усилия оказались тщетными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Миллеровском районе охотничьи собаки спасли своего хозяина

Предварительно у мужчины на охоте случился инсульт (подробности)