В Ростове депутата Наталью Оськину вызвали в полицию после эфира на Первом канале

Вызов поступил к депутату после заявлений о непроверенной информации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове в полицию вызвали депутата Наталью Оськину. Об этом 24 декабря представитель гордумы лично сообщила журналистам «КП - Ростов-на-Дону».

- Вызывали по поводу Кривошлыковского. Просто совпало, что это произошло после прошедшего эфира на Первом канале, - сообщила Наталья Оськина.

Все подозрения в свой адрес депутат считает «инсинуациями» и подчеркивает, что не имеет отношения к недостоверным сведениям.

Ранее в свете комментариев по поводу аварийного дома на Кривошлыковском заговорили о непроверенной информации. Известно, что глава администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону обращался с жалобой в городскую думу.

- Все меры, принятые администрацией города Ростова-на-Дону, ее структурными подразделениями, направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан (постановление «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»), - подчеркнули власти в документе, который предоставила Наталья Оськина.

Напомним, жилое здание на Кривошлыковском признали аварийным после проведенной экспертизы. Специалисты осмотрели конструкцию и заявили, что строение может в любой момент сложиться, словно карточный домик. После этого в самом доме и на прилегающей к нему территории был введен режим ЧС.

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