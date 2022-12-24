В конце декабря в Левенцовку Ростова-на-Дону пустят троллейбус № 17а

Троллейбус будет курсировать от микрорайон № 5 до Центрального рынка и обратно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце декабря 2022 года в Левенцовку Ростова-на-Дону пустят троллейбусный маршрут № 17а «Микрорайон № 5 - Центральный рынок». Информацию об этом опубликовали на портале «Ростовский городской транспорт».

- Составы будут курсировать через Еременко, Малиновского, Стройгородок, Военвед, площадь 2-й Пятилетки в сторону Центрального рынка по проспекту Буденновскому, как маршрут № 17, - говорится в сообщении.

Троллейбусы должны проезжать на автономном ходу до Стройгородка, а дальше подключаться к контактной сети. Параллельно маршрут № 17 начнут обслуживать обычные машины без автономного хода.

Остановки нового троллейбуса:

микрорайон № 5 Левенцовский - микрорайон № 4 - микрорайон Левенцовский (Солженицына) - Еременко - ТЦ Фортуна - Авторынок - издательство «Молот» - хлебозавод - Ростов-Западный - Нефтекачка - пост ГИБДД - переезд - военная часть - ЖСК - Стройгородок - Таганрогская - Таганрогская/Дачная - Вавилова - площадь 2-й Пятилетки - РГУПС - Шеболдаева - Стадионная - площадь Комсомольская - Буденновский - Темерницкая/Московская - Центральный рынок.

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