25 декабря в Ростове на Газетном ограничат движение машин

Проезд частично перекроют на два часа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

25 декабря в переулке Газетном Ростова-на-Дону на два часа ограничат движение транспорта. Дорожные нововведения будут связаны с проведением Хануки. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

- В связи с проведением религиозного мероприятия с 16 до 18 часов введут ограничения в районе Газетного, 18 (здание синагоги), на участке от Баумана до Тургеневской, - пояснили власти.

Напомним, речь идет об иудейском празднике свечей. По учению, для освящения оскверненного храма в Израиле оставалось совсем немного масла, но, к удивлению людей, лампада все равно горела в течение восьми дней. Завтра, 25 числа, верующие как раз будут отмечать восьмой день Хануки.

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