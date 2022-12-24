Снежную погоду с дождем прогнозируют синоптики в Ростове с 26 декабря

В начале недели возможны гололедно-изморозевые явления Фото: Иван МАКЕЕВ

Мокрый снег с дождем пройдет в Ростове-на-Дону с 26 декабря. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

Так, кроме дождей, в понедельник ночью и утром обещают туман и гололедицу на дорогах. Дневная температура воздуха составит +2-4 градуса, ночная будет на уровне от -1 до +1 градуса.

Во вторник также возможны гололедно-изморозевые явления. Днем столбики термометров должны установиться в районе +1-3 градусов, ночью также ожидается от -1 до +1 градуса.

Добавим, ветер в начале недели прогнозируют преимущественно юго-восточный и восточный, около 6-11 метров в секунду.

В ночь на среду ростовчанам пообещали снегопад. Температура воздуха до пятницы продержится в районе +5 градусов, а по ночам она будет неизменно опускаться ниже 0 градусов.

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