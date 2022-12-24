Во время обгона легковушка столкнулась с «КамАЗом» на трассе в Ростовской области

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в ДТП на трассе Таганрог - Покровское погиб 61-летний водитель отечественной легковушки. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла вечером 23 декабря. Предварительно, владелец «ВАЗ-21150» во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». После удара легковой транспорт получил внушительные повреждения.

Известно, что водитель «ВАЗа» погиб на месте до прибытия. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.

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Сейчас в деталях случившегося разбираются сотрудники полиции (подробности)