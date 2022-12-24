В Ростовской области на М-4 «Дон» водитель «КамАЗа» насмерть сбил пешехода

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Вечером 24 декабря в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водитель «КамАЗа» насмерть сбил пешехода. Информация об этом поступила от сотрудников отдела пропаганды УГИБДД.

Известно, что за рулем большегруза находился мужчина 55 лет. Предварительно, он вовремя не заметил человека, который переходил дорогу справа налево по ходу движения транспорта. Трагедия произошла вблизи пешеходного перехода.

Сейчас правоохранители выясняют, почему водитель не успел остановить «КамАЗ».

Сотрудники Госавтоинспекции просят пешеходов строго соблюдать ПДД. Если в зоне видимости имеется перекресток, надземный или подземный переход, воспользуйтесь им. Это наиболее безопасный способ перейти проезжую часть. Не выходите на дорогу из-за припаркованных автомобилей, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18-летний пассажир иномарки пострадал после аварии на Мичуринской в Ростове-на-Дону

Молодому человек потребовалась помощь медиков (подробности)