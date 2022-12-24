18-летний пассажир иномарки пострадал после аварии на Мичуринской в Ростове-на-Дону

Столкнулись Renault Duster и Lifan Solano. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
18-летний пассажир иномарки пострадал в ДТП в Ростове-на-Дону. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.
Предварительно известно, что днем 65-летний водитель Renault Duster при выезде с Араратского на Мичуринскую не предоставил преимущество в движении автомобилю Lifan Solano под управлением 33-летнего водителя.
- В итоге в Lifan Solano пострадал молодой человек, пассажир. Его увезли с места происшествия в больницу, - отметили в УГИБДД.
Ситуацию уже проясняют сотрудники полиции. Отметим, что это уже не первая дорожная авария за сегодняшний день. Водителей просят соблюдать осторожность за рулем.
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