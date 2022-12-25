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НовостиОбщество25 декабря 2022 5:37

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о тумане, который может привести к ДТП

Из-за природной завесы местами может ухудшиться видимость на дорогах
Ангелина СКИБА
Осторожность на дороге нужно проявлять и пешеходам

Осторожность на дороге нужно проявлять и пешеходам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром, а также в первой половине дня 25 декабря в Ростове-на-Дону и области местами ожидается туман. В связи с этим водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

- Туман приводит к ухудшению видимости на дороге. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть внимательными, а также держать безопасную дистанцию, снижать скорость и следить за боковым интервалом, - напомнили в УГИБДД.

Кроме того, владельцев автомобилей попросили избегать резких необдуманных маневров на дорогах. Спешить не стоит и пешеходам, переходить проезжую часть нужно только в разрешенных для этого местах.

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