В Ростове-на-Дону комитет ОКН снова подал жалобу на решение суда по снесенному кинотеатру «Россия»

Стороны ведут судебные тяжбы с февраля 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области комитет по охране объектов культурного наследия подал жалобу на отказ в восстановлении статуса памятника в ЕГРН кинотеатру «Россия». Информацию об этом можно найти в электронной картотеке Верховного суда.

Напомним, тяжбы из-за кинотеатра «Россия» ведут с февраля 2022 года, тогда материалы дела поступили в первую инстанцию, в Арбитражный суд. После этого слушания также проходили в 15 апелляционном суде и Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.

Представители комитета ОКН пытались вернуть бывшему зданию статус памятника, но против этого выступил собственник площадки - киноконцертный комплекс «Русь». В организации заявили, что постройки уже не существует, поэтому защищать ее не имеет смысла.

К слову, до сноса статус памятника культуры у кинотеатра исчез в ЕГРН. Такое «обновление», предварительно, произошло после перерегистрации участка под другие нужды. В первой инстанции инициативу ОКН полностью поддержали, но в итоге победа все же осталась за киноконцертным комплексом «Русь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове суд не признал снесенное здание кинотеатра «Россия» объектом недвижимости

Это решение вынесли после жалобы собственника площадки - киноконцертного комплекса «Русь» (подробности)