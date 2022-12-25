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НовостиОбщество25 декабря 2022 6:20

В Ростове-на-Дону комитет ОКН снова подал жалобу на решение суда по снесенному кинотеатру «Россия»

Истцы пытаются восстановить звание памятника архитектуры для бывшего здания, которое находилось на территории парка Горького
Ангелина СКИБА
Стороны ведут судебные тяжбы с февраля 2022 года

Стороны ведут судебные тяжбы с февраля 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области комитет по охране объектов культурного наследия подал жалобу на отказ в восстановлении статуса памятника в ЕГРН кинотеатру «Россия». Информацию об этом можно найти в электронной картотеке Верховного суда.

Напомним, тяжбы из-за кинотеатра «Россия» ведут с февраля 2022 года, тогда материалы дела поступили в первую инстанцию, в Арбитражный суд. После этого слушания также проходили в 15 апелляционном суде и Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.

Представители комитета ОКН пытались вернуть бывшему зданию статус памятника, но против этого выступил собственник площадки - киноконцертный комплекс «Русь». В организации заявили, что постройки уже не существует, поэтому защищать ее не имеет смысла.

К слову, до сноса статус памятника культуры у кинотеатра исчез в ЕГРН. Такое «обновление», предварительно, произошло после перерегистрации участка под другие нужды. В первой инстанции инициативу ОКН полностью поддержали, но в итоге победа все же осталась за киноконцертным комплексом «Русь».

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