В Ростовской области ограничили использование БПЛА и проезд большегрузов

Использовать беспилотники теперь могут только ряд ведомств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области ограничили использование БПЛА и движение грузовиков. Соответствующий документ подписал глава региона Василий Голубев. «КП - Ростов-на-Дону» напоминает о том, какие изменения утвердили власти.

Так, с 22 декабря на Дону запретили использовать беспилотники, исключение по этому вопросу сделают только для некоторых ведомств.

Также в Ростовской области ограничили выезд через Весело-Вознесенский пункт пропуска для машин с грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Это условие не касается только транспорта, следующего в Крым и задействованного в восстановлении новых субъектов России.

Также новые ограничения связаны с проездом в Ростов-на-Дону машин грузоподъемностью свыше 12 тонн. Этот запрет не касается только тех фур, для которых донская столица - конечный пункт следования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3,5 тысячи правоохранителей обеспечат безопасность на праздниках в Ростовской области

За порядком на дорогах будут следить более 150 нарядов ДПС ГИБДД (подробности)