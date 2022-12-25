В Ростове-на-Дону иномарка Audi столкнулась с автобусом, а потом врезалась в здание

Легковушка буквально распалась по частям после нескольких столкновений. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Утром 25 декабря в Ростове на Красноармейской 21-летний водитель Audi и его 42-летний пассажир чудом выжили в жестком ДТП. Пострадавших с места происшествия увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

Как уточнили автоинспекторы, несчастный случай произошел около 7:30. Предварительно, молодой человек за рулем иномарки ехал по крайней левой полосе, но потом внезапно врезался в переднюю левую часть пассажирского автобуса № 98. После чего машина продолжила движение и на полном ходу въехала в дом.

Сейчас детали выясняют правоохранители. Судя по снимкам с места аварии, легковушка буквально распалась по частям после нескольких столкновений. У машины полностью сорвало крышу и лобовое стекло, выпала одна из дверей, был сильно помят капот.

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