Массовое ДТП с участием автобуса и машины скорой произошло на трассе в Ростовской области

Аварию зарегистрировали на маршруте Самбек - Матвеев Курган. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Массовое ДТП с участием автобуса и машины скорой помощи произошло на трассе Самбек - Матвеев Курган в Ростовской области. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

СТОЛКНУЛИСЬ ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вчера около 19:50. Предварительно, началось все с грузовика Volvo - 64-летний водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Mazda.

После этого фура зацепила скорую помощь - «ГАЗ-2217» - и буквально вынесла машину на встречную полосу движения. Там, в свою очередь, произошло столкновение с автобусом БАЗ.

Судя по фотографиям с места происшествия, машины получили видимые механические повреждения. Например, у легковушки оказалась смятой багажная дверь, заметны следы удара над задним левым колесом. У машины медиков также серьезно пострадала задняя дверь, у автобуса - корпус в районе кабины. Чудом никто из людей не получил травм.

- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. О пострадавших информация не поступала. Сейчас обстоятельства случившегося еще выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в Госавтоинспекции.

Повреждения получила иномарку Mazda. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

ВОДИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ЗА РУЛЕМ

Отметим, за последнее время произошло еще как минимум два дорожных происшествия с участием большегрузов. Например, на трассе Таганрог - Покровское владелец «ВАЗ-21150» погиб во время обгона. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». Также вчера вечером на М-4 «Дон» водитель «КамАЗа» насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу.

Сотрудники управления ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго придерживаться правил. Нельзя превышать скорость и совершать на дороге резкие необдуманные маневры.

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